فيدرر لم يحدد قراره بشأن المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020

لم يحدد روجر فيدرر، أسطورة التنس، إذا كان سيشارك في أولمبياد طوكيو العام المقبل، وقال إن مدى قدرته على اللعب وصحته وعائلته ستؤثر كلها على قراره الأخير.



وتبدأ منافسات التنس الأولمبية بعد أسبوعين من بطولة ويمبلدون، لذا قال فيدرر إنه من المبكر جدًا الحديث عن مدى محاولته حصد ميدالية ذهبية في منافسات الفردي في ظل أن هذا هو اللقب الوحيد الكبير الذي ينقص اللاعب الحاصل على 20 لقبًا بالبطولات الأربع الكبرى.



وقال فيدرر بعد الفوز على ديفيد جوفين والوصول إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة يوم الأحد: "لا أعرف إذا كنت سألعب هناك لأنه لا يزال يتبقى عام واحد".



وأضاف: "رغم أن الوقت يمر ببطء بالنسبة لي فإن في تفكيري أن قرار جدول مبارياتي بعد ويمبلدون العام المقبل سيتحدد مع فريقي وعائلتي".



وشارك اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عامًا في دورة الألعاب أربع مرات، وكانت البداية في سيدني 2000، وأحرز ذهبية منافسات الزوجي في 2008 وفضية منافسات الفردي في 2012.



وقال فيدرر: "لست في حاجة للقول إني سأتذكر طويلًا مشاركاتي الأولمبية سواء عند حمل العلم ومقابلة زوجتي في 2000 أو الفوز بذهبية أو الفوز بفضية".



وأضاف: "لا أعرف إن كنت سأشارك أم لا؛ لأن الأمر كله يتعلق بعائلتي وبجدول مباريات وحالة جسدي وعلى المستقبل، لا أعرف ما سيحدث وسنرى كيف تسير الأمور".