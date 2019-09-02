الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

فيدرر لم يحدد قراره بشأن المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
لم يحدد روجر فيدرر، أسطورة التنس، إذا كان سيشارك في أولمبياد طوكيو العام المقبل، وقال إن مدى قدرته على اللعب وصحته وعائلته ستؤثر كلها على قراره الأخير.

وتبدأ منافسات التنس الأولمبية بعد أسبوعين من بطولة ويمبلدون، لذا قال فيدرر إنه من المبكر جدًا الحديث عن مدى محاولته حصد ميدالية ذهبية في منافسات الفردي في ظل أن هذا هو اللقب الوحيد الكبير الذي ينقص اللاعب الحاصل على 20 لقبًا بالبطولات الأربع الكبرى.

وقال فيدرر بعد الفوز على ديفيد جوفين والوصول إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة يوم الأحد: "لا أعرف إذا كنت سألعب هناك لأنه لا يزال يتبقى عام واحد".

وأضاف: "رغم أن الوقت يمر ببطء بالنسبة لي فإن في تفكيري أن قرار جدول مبارياتي بعد ويمبلدون العام المقبل سيتحدد مع فريقي وعائلتي".

وشارك اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عامًا في دورة الألعاب أربع مرات، وكانت البداية في سيدني 2000، وأحرز ذهبية منافسات الزوجي في 2008 وفضية منافسات الفردي في 2012.

وقال فيدرر: "لست في حاجة للقول إني سأتذكر طويلًا مشاركاتي الأولمبية سواء عند حمل العلم ومقابلة زوجتي في 2000 أو الفوز بذهبية أو الفوز بفضية".

وأضاف: "لا أعرف إن كنت سأشارك أم لا؛ لأن الأمر كله يتعلق بعائلتي وبجدول مباريات وحالة جسدي وعلى المستقبل، لا أعرف ما سيحدث وسنرى كيف تسير الأمور".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يطالب "رانيا علواني" بالتزام الصمت

منذ حوالي 20 ساعة

استقرار سعر الدولار بمستهل التعاملات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

عرض "الراقصة الصينية" فى قصر ماريون بسياتل الأمريكية

المدارس الصينية تستعد لبرامج التدريب العسكرى للطلاب

قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

تعرف على الفرق بين الخس الأحمر والأخضر

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

صفحتنا ع الفيس بوك