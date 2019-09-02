شرطة سكك حديد بكين تضبط 471 هاربا خلال حملة أمنية لمدة شهرين

قال مصدر بالشرطة إن شرطة سكك حديد بكين ضبطت 471 هاربا خلال حملة استغرقت شهرين لضمان سفر آمن خلال العطلة الصيفية حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وأرسلت شرطة السكك الحديدية مزيدا من الدوريات على القطارات وشددت الإجراءات الأمنية في محطات السكك الحديدية الرئيسية في بكين، وفقا لبيان الشرطة.



كما أوقفت 31 مشتبها به في السرقة وعثرت على حوالي 340 ألف عنصر من المواد الخطرة والمحظورة في متعلقات الركاب.



وإلى جانب مكافحة الجرائم، استعادت شرطة سكة حديد بكين حوالي 2000 قطعة من الأمتعة المفقودة وساعدت في جمع شمل 105 أطفال ومسن مفقود مع عائلاتهم.



وتشهد العطلة الصيفية غالبا زيادة في السفر بسبب رحلات سفر الطلاب بين المنزل والمدارس والآباء الذين يصطحبون أطفالًا لقضاء العطلات.



ووفقا لسكك حديد الصين، سافر أكثر من 11 مليون شخص بالقطار يوميا من 1 أغسطس إلى 27 أغسطس، مقارنة مع 10 ملايين في يوليو.