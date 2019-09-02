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عالم

زلزال بقوة 5.1 يضرب شيلى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على بعد 72 كيلومترا جنوب غربي أريكا في شيلي عند الساعة 21:32:17 بتوقيت جرينتش، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

وتحدد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 35 كم مبدئيا، عند ملتقى دائرة عرض 18.6071 درجة جنوبا وخط طول 70.9799 درجة غربا.

وشيلي هي دولة كاستلية لاتينية تقع في غربي أمريكا الجنوبية، وتمتد سواحلها على المحيط الهادي بمسافة تقدر بحوالي 4828 كيلومترًا، تحدها بيرو من الشمال، وبوليفيا من الشمال الشرقي، والأرجنتين من الشرق، والمحيط الهادي من الغرب. وتعتبر تشيلي دولة الشريط الساحلي، وذلك أن أرضها على شكل مستطيل في غربي القارة، وتبلغ مساحة تشيلي (756،626) كيلو مترا مربعًا، وسكانها في سنة (1408 هـ - 1988 م)، 12،7 مليون نسمة، وعاصمتها سنتياجو (القديس يعقوب)، ومن مدنها فلبراييزو، وأنتوفاجستا، وفالديفيا، وكونسيسيون.

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