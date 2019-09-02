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رياضة

ثنائية رولدان تقود ساوندرز للفوز على جالاكسى فى الدورى الأمريكى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجل كريستيان رولدان هدفين منهما هدف في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة ليقود فريقه سياتل ساوندرز لفوز ثمين 43 على لوس أنجليس جالاكسي مساء أمس الأحد، في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

وأنهى ساوندرز الشوط الأول لصالحه من خلال هدف سجله راؤول رويدياز، وذلك في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني، سجل رولدان هدفين للفريق في الدقيقتين 56 و89، وأحرز جوردان موريس الهدف الآخر في الدقيقة 77، فيما سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وأوريل أنتونا، ويورجن شيلفيك، أهداف جالاكسي في الدقائق 65 و75 و81.

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