باحث يمنى: هناك اتفاقيات أُبرمت بين هادى والمجلس الانتقالى الجنوبى

كشف الكاتب والباحث فى الشأن اليمنى محمود الطاهر، عن لقاء جمع بين الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، والمجلس الانتقالى الجنوبى.



وقال الطاهر فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك" هناك تفاهمات أبرمت بين الرئيس اليمني والمجلس الانتقالي، بعيدا عن الإعلام، نتائجها سيعلن عنها في وقتها".



وشهدت اليمن فى الفترة الماضية اشتباكات ونزاعات مسلحة عنيفة بين القوات اليمنية من جانب وقوات المجلس الانتقالى الجنوبى من جانب آخر، أسفرت على وقوع العديد من الضحايا من الطرفين.