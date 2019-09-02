تحليق لطائرة مسيرة إسرائيلية فى سماء لبنان

شهدت سماء لبنان، فجر اليوم الإثنين، تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة دون التصدى لها من قبل حزب الله اللبنانى.



وأفادت العربية نقلا عن مراسلها فى لبنان، بأن هدوء حذر يسود حاليا المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، ولا مؤشرات لتصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله.



فيما توقع الإعلام العبرى بأن يكرر أمين عام حزب الله، حسن نصر الله توجيهَ ضربة لإسرائيل تنفيذا لرغبة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونت العبرية، فإن ضربات حزب الله لم تسجل إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، لأن قادة الجيش توقعوا ما سيفعله نصر الله بعد هجوم الطائرتين المسيّرتين.