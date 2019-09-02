حمدى النقاز: لم أرحل عن الزمالك وهدفنا كأس مصر

وجه التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، التهنئة للإدارة والجماهير البيضاء على التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر.



وقال النقار في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين إن هدفهم في الزمالك الفوز ببطولة كأس مصر والحفاظ علي اللقب للعام الثاني علي التوالي.



وأضاف أنه يشعر بالارتياح داخل الزمالك وأنه مستمر مع الفريق ولا يشغل بمن يتحدثون عن هروبه أو رحيله، وأنه لا توجد أي خلافات أو مشاكل له وكل تركيزه مع زملائه للفوز بالبطولات والألقاب.



وأوضح النقاز، أن الزمالك يملك حاليا لاعبين على مستوى مميز وجهاز فنى محترم للغاية.



من جانبه، أعرب رئيس نادي الزمالك، عن اندهاشه الشديد من الشائعات التي انتشرت حول رغبة النقاز في الهروب، وقال في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن هناك حملات مغرضة وممنهجة ضد القلعة البيضاء، خاصة بعد التأهل للدور النهائي لبطولة كأس مصر.



وأضاف رئيس الزمالك أن كل ما يتردد حول رحيل حمدي النقاز مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، واللاعب مستمر مع الفريق.