كويريتارو يفرط فى الفوز ويكتفى بالتعادل مع بويبلا بالدورى المكسيكى

فرط كويريتارو في فوز ثمين على بويبلا واكتفى بالتعادل 1 1 مساء الأحد (صباح اليوم الاثنين) بتوقيت جرينتش في المرحلة الثامنة من الدوري المكسيكي والتي شهدت أيضا فوز بوماس أونام على تولوكا 2 1.



ورغم التعادل، انفرد كويريتارو بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام سانتوس لاجونا ورفع بويبلا رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس عشر.



وأنهى كويريتارو الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله فابيان كاستيو في الدقيقة 31 وظل متقدما حتى الدقيقة 90 التي شهدت هدف التعادل للضيوف بتوقيع بابلو جونزاليس.



وتغلب بوماس أونام على تولوكا بهدفين سجلهما كارلوس جونزاليس إسبينولا وبرايان ميندوزا كروز في الدقيقتين 56 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة مقابل هدف سجله إيمانويل جيجليوتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.