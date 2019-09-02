اليوم.. انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية فى تونس

تنطلق اليوم الإثنين، الحملة الدعائية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية المبكرة فى تونس، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.



وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، في تصريحات صحفية، بأن الهيئة تعتزم نشر 1550 مراقبا اعتبارا من اليوم لمراقبة الحملات الانتخابية ومراقبة مدى احترام المرشحين لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية.



وأوضح بوعسكر أن الصمت الانتخابي سيكون بداية من 14 سبتمبر الجارى على أن يتم الاقتراع يوم 15، لافتا إلى أن عدد المرشحين الذين قبلت الهيئة ملفاتهم بشكل نهائي في هذه الانتخابات بلغ 26 مرشحا.