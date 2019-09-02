الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تنظم ورشة الزيتون الأدبية٬ فى السابعة من مساء اليوم الاثنين٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "نادى النيل الأسود السري" للكاتب الروائى سامح الجباس، وتديرها وتقدمها الكاتبة سامية أبوزيد، ويشارك فى المناقشة كل من: الشاعر والناقد أسامة حداد، دكتورة فاطمة الصعيدى، والكاتب الروائى دكتور محمد إبراهيم طه، والكاتب والسيناريست محمد رفيع.



تفجر المفارقة بين الشخصيات التاريخية٬ في الرواية وما حققته من بناء وعلم وفن وحضارة٬ بالشخصيات الآنية الحاضرة٬ وما تعيشه من مثالب ونواقص٬ وكيف تسوقها أقدارها للقاء البناة العظام الذين تركوا لنا ما نزال نتباهى به من حضارة وتشهد عليه عمارة القاهرة الخديوية التي ما زالت تتحدى الزمن رغم مرور مئات السنين علي إنشاءها. متانة البناء وقوته لم يغفل الجانب الجمالي لهذه العمائر علي العكس تماما اللمسات الجمالية حاضرة فيها بقوة. وهو ما تفجره المقابلة مرة أخري وإحدى هذه الشخصيات الآنية تطارد امرأة في أحد الأحياء المتكدسة بالبشر والمباني الحديثة العشوائية٬ حتى أنه في مشهد هذه المطاردة يصف أحد هذه بأنه لا يمكن لشخصين عبوره في ذات الوقت٬ فعلي أحدهما أن يفسح للآخر حتى يمر.