الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تنظم ورشة الزيتون الأدبية٬ فى السابعة من مساء اليوم الاثنين٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "نادى النيل الأسود السري" للكاتب الروائى سامح الجباس، وتديرها وتقدمها الكاتبة سامية أبوزيد، ويشارك فى المناقشة كل من: الشاعر والناقد أسامة حداد، دكتورة فاطمة الصعيدى، والكاتب الروائى دكتور محمد إبراهيم طه، والكاتب والسيناريست محمد رفيع.

تفجر المفارقة بين الشخصيات التاريخية٬ في الرواية وما حققته من بناء وعلم وفن وحضارة٬ بالشخصيات الآنية الحاضرة٬ وما تعيشه من مثالب ونواقص٬ وكيف تسوقها أقدارها للقاء البناة العظام الذين تركوا لنا ما نزال نتباهى به من حضارة وتشهد عليه عمارة القاهرة الخديوية التي ما زالت تتحدى الزمن رغم مرور مئات السنين علي إنشاءها. متانة البناء وقوته لم يغفل الجانب الجمالي لهذه العمائر علي العكس تماما اللمسات الجمالية حاضرة فيها بقوة. وهو ما تفجره المقابلة مرة أخري وإحدى هذه الشخصيات الآنية تطارد امرأة في أحد الأحياء المتكدسة بالبشر والمباني الحديثة العشوائية٬ حتى أنه في مشهد هذه المطاردة يصف أحد هذه بأنه لا يمكن لشخصين عبوره في ذات الوقت٬ فعلي أحدهما أن يفسح للآخر حتى يمر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

منذ حوالي 4 ساعات

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

فى غياب الشخصيات العامة.. "نظيف" يشيع جثمان والدته (فيديو)

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

تعرف على الفرق بين الخس الأحمر والأخضر

منظمة بريطانية تمنح "وسام الاستحقاق" لكلب أنقذ أوباما

جوني ديب يواجه اتهامات بالعنصرية بعد إعلان عطر

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

صفحتنا ع الفيس بوك