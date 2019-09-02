السويسري رينيه فايلر يصل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وذلك استعدادًا لبدء مهمته في قيادة الفريق.



ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية، والذي ضم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، وأمير توفيق مدير التعاقدات.



وحرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول بالأهلي المصري الذي كان في استقبال المدير الفني على إنهاء وتسهيل كافة إجراءات وصول السويسري رينيه فايلر ووفد الأهلي في مطار القاهرة.



ويعقد النادي الأهلي المصري ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.



وكان الأهلي المصري قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، وميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.