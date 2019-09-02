الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

بعد وفاة "أوبير".. "ريتشياردو" يفكر فى عدم المشاركة بسباق بلجيكا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال دانييل ريتشياردو، سائق رينو، إن شكوكًا كانت تحيط بمشاركته في سباق جائزة بلجيكا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد، بعد وفاة السائق الفرنسي أنطوان أوبير قبلها بيوم واحد.

وتوفي أوبير، وهو أحد أعضاء برنامج السائقين الشبان في رينو، عن 22 عامًا بعد إصابات خطيرة عقب حادث في بطولة فورمولا 2 يوم السبت على نفس حلبة سبا- فرانكورشان التي استضافت سباق فورمولا 1.

وطغت أجواء كئيبة على الحلبة نتيجة للحادث الذي أسفر عن مقتل أول سائق في أيام سباقات فورمولا 1 منذ ايرتون سينا ورولاند راتسنبيرجر في حلبة إيمولا عام 1994.

وقال السائق الأسترالي الذي احتل المركز 14 بعد سباق صعب: "المرء يتساءل هل يستحق الأمر حقًا؟ في نهاية اليوم هذا سؤال بسيط لكنه سؤال صادق أيضًا".

وأضاف: "هذه وظيفتنا وهذه مهنتنا وهذه حياتنا لكن أيضًا يتعلق الأمر في النهاية بسباق سيارات في دوائر".

وأقامت فورمولا 1 دقيقة من الصمت في ذكرى أوبير على الحلبة قبل انطلاق السباق، كما حضرت عائلة السائق الفرنسي الراحل أيضًا، وتفاعلت الجماهير التي حضرت السباق مع الأمر ووقفت لتحية السائق الراحل في اللفة 19، وهو الرقم الذي يحمل نفس رقم سيارته.

وقال ريتشياردو الذي كان صديقًا مقربًا من الفرنسي جول بيانكي الذي توفي في يوليو تموز 2015 وعمره 25 عامًا بعد التعرض لإصابات خطيرة في الرأس بعد حادث في سباق جائزة اليابان الكبرى في أكتوبر 2014: "حتى أكون صادقًا فإن رؤية بعض أفراد عائلته هنا منحني القوة بشكل أكبر من أي شيء آخر".

وأضاف: "لم أكن أتخيل أن أكون في موقفهما، شعرت أنهما أكثر قوة من أي شخص فينا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

منذ حوالي 15 ساعة

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

تعرف على الفرق بين الخس الأحمر والأخضر

منظمة بريطانية تمنح "وسام الاستحقاق" لكلب أنقذ أوباما

جوني ديب يواجه اتهامات بالعنصرية بعد إعلان عطر

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

صفحتنا ع الفيس بوك