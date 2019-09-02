بعد وفاة "أوبير".. "ريتشياردو" يفكر فى عدم المشاركة بسباق بلجيكا

قال دانييل ريتشياردو، سائق رينو، إن شكوكًا كانت تحيط بمشاركته في سباق جائزة بلجيكا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد، بعد وفاة السائق الفرنسي أنطوان أوبير قبلها بيوم واحد.



وتوفي أوبير، وهو أحد أعضاء برنامج السائقين الشبان في رينو، عن 22 عامًا بعد إصابات خطيرة عقب حادث في بطولة فورمولا 2 يوم السبت على نفس حلبة سبا- فرانكورشان التي استضافت سباق فورمولا 1.



وطغت أجواء كئيبة على الحلبة نتيجة للحادث الذي أسفر عن مقتل أول سائق في أيام سباقات فورمولا 1 منذ ايرتون سينا ورولاند راتسنبيرجر في حلبة إيمولا عام 1994.



وقال السائق الأسترالي الذي احتل المركز 14 بعد سباق صعب: "المرء يتساءل هل يستحق الأمر حقًا؟ في نهاية اليوم هذا سؤال بسيط لكنه سؤال صادق أيضًا".



وأضاف: "هذه وظيفتنا وهذه مهنتنا وهذه حياتنا لكن أيضًا يتعلق الأمر في النهاية بسباق سيارات في دوائر".



وأقامت فورمولا 1 دقيقة من الصمت في ذكرى أوبير على الحلبة قبل انطلاق السباق، كما حضرت عائلة السائق الفرنسي الراحل أيضًا، وتفاعلت الجماهير التي حضرت السباق مع الأمر ووقفت لتحية السائق الراحل في اللفة 19، وهو الرقم الذي يحمل نفس رقم سيارته.



وقال ريتشياردو الذي كان صديقًا مقربًا من الفرنسي جول بيانكي الذي توفي في يوليو تموز 2015 وعمره 25 عامًا بعد التعرض لإصابات خطيرة في الرأس بعد حادث في سباق جائزة اليابان الكبرى في أكتوبر 2014: "حتى أكون صادقًا فإن رؤية بعض أفراد عائلته هنا منحني القوة بشكل أكبر من أي شيء آخر".



وأضاف: "لم أكن أتخيل أن أكون في موقفهما، شعرت أنهما أكثر قوة من أي شخص فينا".