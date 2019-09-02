النصر السعودى يعلن تعاقده مع لاعب نادى فيتسيه أرنهايم الهولندى

أعلن نادي النصر السعودي التعاقد رسميًا مع مواطنه اللاعب مختار علي، قادمًا من فيتسيه أرنهايم الهولندي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة.



ويلعب مختار (21 عامًا) في مركز الوسط الدفاعي، وهو من أبوين صوماليين ومن مواليد المملكة العربية السعودية.



وكان نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي، أعلن رسميًا انتقال اللاعب مختار علي إلى نادي النصر.



و أغلق الميركاتو الصيفي داخل المملكة، السبت، لتصبح صفقة مختار علي هي الأخيرة للنصر هذا الصيف وانضم مختار إلى نادي فيتسيه قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في يناير.2017 وانضم مختار إلى النصر بشكل رسمي في الدقائق الأخيرة من الميركاتو