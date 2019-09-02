تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة
الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:55 ص
نضال ممدوحطباعة
يبدأ، اليوم، فتح باب التقديم لمنحة حاضنة (نهاد صليحة) للفرق المسرحية الشبابية، والذي يقدمها مشروع التحرير لاونج جوته للفرق الفنية ودعم الشباب في مجالات الفنون المختلفة٬ حيث تقدم الحاضنة بالتعاون مع مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة (في نسخته الأولى) دعم جزئي لتطوير خمس عروض مسرحية تتناول واحدة من الموضوعات التي تخص قضايا المرأة.
طريقة التقديم للحصول على المنحة:
تتقدم الفرقة المسرحية بـ CD لمشروع عرض مسرحي يتناول أحد قضايا المرأة في طور الاكتمال، ويغلق باب استلام طلبات التقديم في يوم 25 سبتمبر 2019، وسوف يتم الإعلان عن الفرق التي تم قبولها للحصول على المنحة في أول شهر أكتوبر 2019 والتواصل معهم.
بيانات استمارة التقدم والمرفقات المطلوبة
- السيرة الذاتية للمخرج -المؤلف
- مادة صحفية عن المبدعين أو أعمالهم المسرحية
- الجهات الداعمة السابقة والحالية
- عنوان المراسلة - التليفون -الإيميل
- إقرار من المتدربين بالالتزام بعرض العرض فى المهرجان أن طلب- وأنه من حق التحرير لاونج لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2020- مع وضع إسم التحرير لاونج والمهرجان فى كافة المطبوعات
ترسل طلبات التقديم على البريد الإلكتروني: [email protected]
شروط المنحة:
1- أن تكون فكرة العرض تخص أحد القضايا الاجتماعية للمرأة.
2- أن تكون للفرقة المسرحية، أو مخرجة العمل سابقة أعمال مسرحية لا تقل عن ثلاثة عروض.
أليات الدعم المقدمة للفرق:
1- تقدم حاضنة نهاد صليحة للفرق المسرحية دعم خاص بـالاحتياجات اللوجستية الخاصة بالعرض (مكان للتدريب، ديكور للعروض، أزياء، إضاءة).
2- يتيح الدعم للفرق فرص تطوير عرضها فى إحدى عناصر العملية المسرحية حسب احتياج كل عرض علي حدي ( تمثيل -أداء - ديكور – ملابس - إخراج - تطوير نص) تحت إشراف مدربين متخصصين ببرنامج مكثف لمدة شهر خلال نوفمبر 2019.
3- ينظم مشروع التحرير لاونج ملتقى نتاج الحضانة فى ديسمبر 2019 بمقر، ويتم خلاله عرض الخمس عروض المسرحية.
4- ترشح العروض المميزة من إنتاج الحاضنة للعرض على هامش مهرجان إيزيس لمسرح المراة في نسخته الأولى.
طريقة التقديم للحصول على المنحة:
تتقدم الفرقة المسرحية بـ CD لمشروع عرض مسرحي يتناول أحد قضايا المرأة في طور الاكتمال، ويغلق باب استلام طلبات التقديم في يوم 25 سبتمبر 2019، وسوف يتم الإعلان عن الفرق التي تم قبولها للحصول على المنحة في أول شهر أكتوبر 2019 والتواصل معهم.
بيانات استمارة التقدم والمرفقات المطلوبة
- السيرة الذاتية للمخرج -المؤلف
- مادة صحفية عن المبدعين أو أعمالهم المسرحية
- الجهات الداعمة السابقة والحالية
- عنوان المراسلة - التليفون -الإيميل
- إقرار من المتدربين بالالتزام بعرض العرض فى المهرجان أن طلب- وأنه من حق التحرير لاونج لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2020- مع وضع إسم التحرير لاونج والمهرجان فى كافة المطبوعات
ترسل طلبات التقديم على البريد الإلكتروني: [email protected]
شروط المنحة:
1- أن تكون فكرة العرض تخص أحد القضايا الاجتماعية للمرأة.
2- أن تكون للفرقة المسرحية، أو مخرجة العمل سابقة أعمال مسرحية لا تقل عن ثلاثة عروض.
أليات الدعم المقدمة للفرق:
1- تقدم حاضنة نهاد صليحة للفرق المسرحية دعم خاص بـالاحتياجات اللوجستية الخاصة بالعرض (مكان للتدريب، ديكور للعروض، أزياء، إضاءة).
2- يتيح الدعم للفرق فرص تطوير عرضها فى إحدى عناصر العملية المسرحية حسب احتياج كل عرض علي حدي ( تمثيل -أداء - ديكور – ملابس - إخراج - تطوير نص) تحت إشراف مدربين متخصصين ببرنامج مكثف لمدة شهر خلال نوفمبر 2019.
3- ينظم مشروع التحرير لاونج ملتقى نتاج الحضانة فى ديسمبر 2019 بمقر، ويتم خلاله عرض الخمس عروض المسرحية.
4- ترشح العروض المميزة من إنتاج الحاضنة للعرض على هامش مهرجان إيزيس لمسرح المراة في نسخته الأولى.