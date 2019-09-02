الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:55 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يبدأ، اليوم، فتح باب التقديم لمنحة حاضنة (نهاد صليحة) للفرق المسرحية الشبابية، والذي يقدمها مشروع التحرير لاونج جوته للفرق الفنية ودعم الشباب في مجالات الفنون المختلفة٬ حيث تقدم الحاضنة بالتعاون مع مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة (في نسخته الأولى) دعم جزئي لتطوير خمس عروض مسرحية تتناول واحدة من الموضوعات التي تخص قضايا المرأة.

طريقة التقديم للحصول على المنحة:
تتقدم الفرقة المسرحية بـ CD لمشروع عرض مسرحي يتناول أحد قضايا المرأة في طور الاكتمال، ويغلق باب استلام طلبات التقديم في يوم 25 سبتمبر 2019، وسوف يتم الإعلان عن الفرق التي تم قبولها للحصول على المنحة في أول شهر أكتوبر 2019 والتواصل معهم.

بيانات استمارة التقدم والمرفقات المطلوبة
- السيرة الذاتية للمخرج -المؤلف
- مادة صحفية عن المبدعين أو أعمالهم المسرحية
- الجهات الداعمة السابقة والحالية
- عنوان المراسلة - التليفون -الإيميل
- إقرار من المتدربين بالالتزام بعرض العرض فى المهرجان أن طلب- وأنه من حق التحرير لاونج لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2020- مع وضع إسم التحرير لاونج والمهرجان فى كافة المطبوعات
ترسل طلبات التقديم على البريد الإلكتروني: [email protected]

شروط المنحة:
1- أن تكون فكرة العرض تخص أحد القضايا الاجتماعية للمرأة.
2- أن تكون للفرقة المسرحية، أو مخرجة العمل سابقة أعمال مسرحية لا تقل عن ثلاثة عروض.

أليات الدعم المقدمة للفرق:
1- تقدم حاضنة نهاد صليحة للفرق المسرحية دعم خاص بـالاحتياجات اللوجستية الخاصة بالعرض (مكان للتدريب، ديكور للعروض، أزياء، إضاءة).
2- يتيح الدعم للفرق فرص تطوير عرضها فى إحدى عناصر العملية المسرحية حسب احتياج كل عرض علي حدي ( تمثيل -أداء - ديكور – ملابس - إخراج - تطوير نص) تحت إشراف مدربين متخصصين ببرنامج مكثف لمدة شهر خلال نوفمبر 2019.
3- ينظم مشروع التحرير لاونج ملتقى نتاج الحضانة فى ديسمبر 2019 بمقر، ويتم خلاله عرض الخمس عروض المسرحية.
4- ترشح العروض المميزة من إنتاج الحاضنة للعرض على هامش مهرجان إيزيس لمسرح المراة في نسخته الأولى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

منذ حوالي 11 ساعة

شهادات حيّة من أصدقائها.. «إسراء غريب» من تكون؟

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

تعرف على الفرق بين الخس الأحمر والأخضر

منظمة بريطانية تمنح "وسام الاستحقاق" لكلب أنقذ أوباما

جوني ديب يواجه اتهامات بالعنصرية بعد إعلان عطر

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

صفحتنا ع الفيس بوك