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الثقافة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:49 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثًا عن دار آفاق للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية من كتاب "كيف يعمل العقل" من تأليف سيرل بيرت٬ وإرنست جونر، وآخرون٬ وترجمه للعربية رياض عسكر٬ ومحمد خلف الله.

اشترك في هذا الكتاب٬ نخبة من أكبر علماء النفس البريطانيين٬ وتقاسموا موضوعاته تبعًا لاختصاص كل منهم، فجاء بذلك كتاب عمدة ثقة، ومما يحبب هذا الكتاب إلي عامة القراء أنه لم يكتب للمتخصصين.

يخلو الكتاب من المشاكل العويصة والاصطلاحات المعقدة، وأسلوبه سهل فلا يحتاج إلي عناء مع مناقشته لأهم المسائل التي تدور في عقل كل إنسان٬ وتمس تفكيره ومشاعره وعواطفه٬ وبالاختصار حالته النفسية.

من التساؤلات الكبري التي يجيب عنها الكتاب: كيف يعمل عقل الراشد؟، وكيف يعمل عقل الطفل؟، يمكن للقارئ من خلال هذا الكتاب كيف يقوم الشخص بدراسة عقله٬ وقوة اللاشعور والأحلام٬ وما هو الكلل العقلي٬ بل وكيف تؤثر فينا السينما٬ ومدي تعقيد عملية إدراك الجمال الفني٬ وما الذي يضعف أعصابنا؟، والكثير من الموضوعات والتساؤلات التي نفكر فيها جميعًا ولا نعرف عنها إجابة حقيقية علمية.

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