المؤشر نيكى ينخفض 0.38‭‬% فى بداية التعاملات بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.



وهبط نيكي 0.38‭‭‬‬‬‬ في المئة إلى 20625.75 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة أيضا إلى 1506.12 نقطة.



وارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية الجمعة الماضية.



وزاد نيكي 0.08‭‬‬‬ في المئة إلى 20641.49 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة إلى 1502.83 نقطة.



غير أن مكاسب نيكي تبددت بفعل المخاوف من تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطورات الأخيرة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى اضطرابات جديدة تنتظر أسواق المال.