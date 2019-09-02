الرئيس البرازيلى يخضع لجراحة ثالثة الأسبوع المقبل

يخضع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأسبوع المقبل لثالت عملية جراحية منذ تعرضه للطعن في بطنه أثناء تجمع انتخابي العام الماضي، ويصفها الأطباء بأنها الأقل خطرًا.



و حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، قال بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش برتبة كابتن، إنه يحتاج عشرة أيام بعد الجراحة للتعافي.



وقال لياندرو إتشانيك، أحد أطباء بولسونارو:"الجراحة تهدف لمعالجة فتق أصيب به بسبب الجراحتين السابقتين، فمن المعروف أن من يجري جراحة في البطن قد يصاب بالفتق، هذا تصحيح جراحي، والرئيس بصحة جيدة للغاية".



وحصل أديليو بيزبو دي أوليفيرا، الذي اتهمه مدعون بطعن بولسونارو في سبتمبر أيلول من العام الماضي على البراءة في شهر يونيو بعدما قرر قاض أنه مختل عقليًا.