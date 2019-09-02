الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

يحل الكاتب الروائي علاء فرغلي٬ ضيفًا علي نادي القصة٬ بمقره الكائن بشارع القصر العيني، وحوار مفتوح لمناقشة روايته الأحدث "وادي الدوم"، والصادرة عن دار العين للنشر٬ وذلك في السابعة من مساء اليوم الإثنين.



يتناول الرواية بالنقد والتحليل كل من وزير الثقافة الأسبق الناقد الدكتور شاكر عبدالحميد٬ والخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، وتدير المناقشة الناقدة الدكتورة زينب العسّال.



وتعد "وادي الدوم" هي العمل الروائي الثاني للكاتب علاء فرغلي، بعد روايته "خيرالله الجبل" التي حازت على المركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية فرع شباب الكتاب عام 2017.



وفي روايته "وادي الدوم" ينسج الكاتب الروائي علاء فرغلي٬ عالمًا باذخ الثراء بكل مفرداته٬ يتكئ في المقام الأول على الحكاية المراوغة ما بين ما كان وما هو حادث وقت السرد الآني، عالم الصحراء الغربية التي لا نكاد نعرف عنها شيء، عالم الواحات المنسية رغم كونها البوابة التي مرت من خلالها جيوش الغزاة والمتحاربين٬ من أول الملك الفارسي قمبيز٬ والإسكندر الأكبر٬ وصراع المماليك بين بعضهم البعض٬ وفرارهم من المحروسة إلى الصعيد خوفًا من مدافع نابليون٬ وجيش السنوسي المهدي في حربه ضد الكفار٬ مرورًا بجيوش العالم التي تقاتلت وخلفت ورائها ملايين القتلى في الحربين العالميتين الأولى والثانية٬ وليس انتهاءً بغارات القذافي وحربه على التشاديين٬ بل وبوادر ظهور تنظيم داعش الإرهابي الدموي.