الليلة.. عرض فيلم الإنيمى "تهران تابو" بدار هن للنشر

تنظم دار هن للنشر٬ في السابعة من مساء اليوم الإثنين٬ عرض للفيلم الإيراني "تهران تابو" من تأليف وإخراج علي سوزانده. الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإنيميشن٬ من إنتاج 2017 وتبلغ مدة عرضه ساعة و36 دقيقة.



في هذه الدراما المتحركة الرائعة، تتقاطع حياة العديد من النساء ذوات الإرادة القوية. تكشف قصصهم عن نفاق المجتمع الإيراني الحديث، حيث يتعايش الجنس والمخدرات والفساد مع القانون الديني الصارم.



في مدينة طهران الصاخبة، أصبح تجنب المحظورات رياضة يومية ويمكن أن يكون كسر المحظورات وسيلة للتحرر الشخصي. ومع ذلك، فإن النساء ينتهي بهن المطاف على الدرجات الدنيا للنظام الاجتماعي. شابة تحتاج إلى عملية لاستعادة عذريتها. قاضٍ في المحكمة الثورية الإسلامية يحض على الاستحقاقات من الدعارة مقابل حكم مؤيد. تم حرمان زوجة مدمن مخدرات مسجون من الطلاق الذي تحتاجه من أجل العيش بشكل مستقل. من خلال الاستفادة من الرسوم المتحركة الخاصة بالمنظار، يصنع المخرج الإيراني المغترب علي سوزانده صورة لطهران المعاصرة.