حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات موسعة، فجر اليوم الإثنين فى مدن وقرى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



واعتقلت قوات الاحتلال شابا من منزله ببلدة سنجل شمال رام الله، فيما اعتقلت آخر من حي الراس داخل بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.



كما اعتقلت الأسير المحرر ثائر عزيز حلاحلة، بعدما تعدت بالضرب على والدته في بلدة خاراس شمال غرب الخليل.