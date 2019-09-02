فرقة "قصر الغورى" تحتفى برأس السنة الهجرية

بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى السابعة مساء اليوم الإثنين٬ حفلآ فنيًا للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة "قصر الغورى" للموسيقى العربية.



هذا ويتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات ذات الطابع الدينى منها: طلع البدر علينا٬ كم ناشد المختار ربه٬ محمد نبينا٬ مكة يا أم القرى٬ صلو على طه الرسول٬ رسول الله يا طه، وبعض من أبيات بوردة البوصيرى.



يشار إلى أن "بيت السحيمي" أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي٬ هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز بحي الجمالية. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي.