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عالم

"القدس للدراسات" يكشف انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
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كشف مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطينى الإسرائيلى عن حصيلة الاقتحامات والانتهاكات التى قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المسجد الأقصى خلال شهر أغسطس الماضى.

وأفاد المركز بأن 3330 إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، خلال الشهر الماضى.
 
وذكرت الإحصائية أن عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى بلغ 3180، بالإضافة إلى 150 من طلاب الهيكل المزعوم، وكان من المقتحمين وزير الزراعة الإسرائيلى أوري ارئيل.

وأوضح المركز أن الاقتحام الأوسع كان في أول أيام عيد الأضحى المبارك إذ  بلغ 1729 مستوطنا، وقاد الاقتحام المتطرف يهودا غليك، وتأتي هذه الاقتحامات بما يسمى ذكرى خراب الهيكل.

كما شهد أغسطس الماضي جملة من الاعتداءات وحالات الطرد طالت المعتكفين داخل الأقصى، وتدنيسه واقتحامه من المستوطنين المتطرفين وجنود وشرطة الاحتلال.

ولفت المدير العام لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني عماد أبو عواد إلى أن اقتحامات الأقصى في ازدياد، مؤكدا أن هذا يشير إلى أن الصهيونية الدينية باتت مؤثرا كبيرا على سير الحكومة الإسرائيلية.

وشدد عواد على أن ما يحدث في الأقصى خطير جدا، وأن استمراره سيؤدي إلى المزيد من الاقتحامات والانتهاكات بحق الأقصى.

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