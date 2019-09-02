الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أربعة عقود سجنًا أو كادت كانت ثمن سرقة مبلغ 50 دولارًا في هجوم على مخبز لم يخلف ضحايا ذلك ما حدث عام 1983 لأمريكي من ولاية ألاباما يدعى ألفين كينارد.

كان حينها في الثانية والعشرين من العمر وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة ليقضي 36 عامًا وراء القضبان ويخرجَ منه في سن الثامنة والخمسين.

وقد أعادت محكمة مدينة بيرمينغهام في ألاباما النظر في الحكم الأربعاء وحددت عقوبةً هي عددُ السنين التي قضاها الرجل حتى الآن في السجن ما سمح له بالخروج فور صدور الحكم.

وقد وصف أحد الصحفيين لحظة الإفراج عن ألفين كينارد بالاستثنائي حيث لم تتمالك الأسرة نفسها وأجهشت بالبكاء فرحًا بخبر الإفراج.

وقد تمت إعادة النظر في الحكم بعد أن اطلع القاضي ديفيد كاربنتر الذي انتدب للعمل في تلك البلدة فوجد أن العقوبة كانت في غاية القسوة بالنظر للمبلغ الذي تمت سرقته وهو 50 دولارًا، وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلوك الحسن للمتهم داخل السجن قد لعب دورًا في قرار القاضي بحسب يورونيوز.

وأثناء جلسة النطق بالحكم، أعرب ألفين عن أسفه لما قام به معلنا تحمّله مسؤولية جريمته السابقة وقال إنه يريد ان يعمل في مهنة النجارة وأنه يريد أن يبدأ حياة جديدة مع عائلته التي ملأت ردهات المحكمة فرحا بعودة من غاب عن البيت قرابة أربعة عقود كاملة بسبب ورقة نقدية لم تتعد الخمسين دولارا!

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

إعدام مدرس ذبح زوجته ظنًا أنها "حامل" فى قنا

منذ حوالي 4 ساعات

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

منذ حوالي 10 ساعات

فى غياب الشخصيات العامة.. "نظيف" يشيع جثمان والدته (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

تعرف على الفرق بين الخس الأحمر والأخضر

منظمة بريطانية تمنح "وسام الاستحقاق" لكلب أنقذ أوباما

جوني ديب يواجه اتهامات بالعنصرية بعد إعلان عطر

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

صفحتنا ع الفيس بوك