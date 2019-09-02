قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

أربعة عقود سجنًا أو كادت كانت ثمن سرقة مبلغ 50 دولارًا في هجوم على مخبز لم يخلف ضحايا ذلك ما حدث عام 1983 لأمريكي من ولاية ألاباما يدعى ألفين كينارد.



كان حينها في الثانية والعشرين من العمر وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة ليقضي 36 عامًا وراء القضبان ويخرجَ منه في سن الثامنة والخمسين.



وقد أعادت محكمة مدينة بيرمينغهام في ألاباما النظر في الحكم الأربعاء وحددت عقوبةً هي عددُ السنين التي قضاها الرجل حتى الآن في السجن ما سمح له بالخروج فور صدور الحكم.



وقد وصف أحد الصحفيين لحظة الإفراج عن ألفين كينارد بالاستثنائي حيث لم تتمالك الأسرة نفسها وأجهشت بالبكاء فرحًا بخبر الإفراج.



وقد تمت إعادة النظر في الحكم بعد أن اطلع القاضي ديفيد كاربنتر الذي انتدب للعمل في تلك البلدة فوجد أن العقوبة كانت في غاية القسوة بالنظر للمبلغ الذي تمت سرقته وهو 50 دولارًا، وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلوك الحسن للمتهم داخل السجن قد لعب دورًا في قرار القاضي بحسب يورونيوز.



وأثناء جلسة النطق بالحكم، أعرب ألفين عن أسفه لما قام به معلنا تحمّله مسؤولية جريمته السابقة وقال إنه يريد ان يعمل في مهنة النجارة وأنه يريد أن يبدأ حياة جديدة مع عائلته التي ملأت ردهات المحكمة فرحا بعودة من غاب عن البيت قرابة أربعة عقود كاملة بسبب ورقة نقدية لم تتعد الخمسين دولارا!