أمريكا: إيران لها وكلاء فى لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، أن إيران لها وكلاء في لبنان وغزة هدفهم إلحاق الأذى بإسرائيل، ويقوضون فرص التوصل إلى سلام، ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين.



وقال جرينبلات في تغريدة له على تويتر "تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل، ويقوضون فرص التوصل إلى سلام، ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين.



كما أكد جرينبلات خلال تغريدته على دعم بلاده الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.