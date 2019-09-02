برج الحوت هو الشريك المناسب لبرج العذراء.. تعرف على علاقتهم

ينجذب كل برج من الأبراج الفلكية إلى برج معين يتفق معه في الصفات، وتتواد بينهم كيميا غريبة بشكل ملفت وينجحوا في بناء علاقة زوجية مميزة، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن الشريك والزوج المناسب لمواليد برج العذراء، وأهم صفات مواليد هذا البرج خاصة على مستوى العلاقات العاطفية.



يعتبر مواليد برج الحوت من أفضل الأزواج لمواليد برج العذراء، يميل كلًا منهما للتنظيم والتخطيط الأساسيين لنجاح مختلف في العلاقات العاطفية في حياتهم، يسهل عليهم الإتفاق والتفاهم حول أمور حياتهم اليومية فيكونا ثنائي ناجح، إلا أنهما قد يبتعدان قليلًا عن بعضهم بسبب الإنشغال في العمل، يفاجئ مواليد برج الحوت من الرجال مواليد برج العذراء من النساء بالكلمات والهدايا التي تعززعلاقتهم.



يتميز مواليد برج العذراء بشخصيتهم العاطفية والحساسة خاصة تجاه شريك حياتهم، الذي يسعى إلى إسعاده وإرضائه، يحاول مواليد برج العذراء إكتشاف المشاعر الحقيقية التي يكنها لهم الشريك، ويركزوا على عيوبه وحسناته، يشعروا بالخجل في التعبير عن مشاعرهم دائمًا، وقد يعتمدوا أحيانًا الدعابة للتعبير عن إعجابهم أو حبهم لشخص معين.