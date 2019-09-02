حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

شهدت ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية حادثا إطلاق نار، أسفر عن إصابة امرأة وتم نقلها إلى المستشفى المحلى لتلقى العلاج.



وتمكنت الشرطة الأمريكية، من القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في إطلاق نار بوول مارت في هوبارت، بولاية إنديانا، كما تم العثور على أسلحة فى مكان الحادث.



وأوضحت الشرطة أن ضحية الحادث في حالة مستقرة مؤقتا، وسيتم نقلها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وفقا لموقع "ديالي نيوز".



وأضاف بيان الشرطة أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى وسيتم نشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق.