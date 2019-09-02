الأعاصير واجتياحها لولاية الشمس المشرقة خلال ثلاث سنوات

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإستقبال أعنف وأشد إعصار شهدته البلاد لكونه إعصار من الفئة الخامسة على مقياس سافير-سمبسون الذى يضم خمس فئات.



وولاية فلوريدا أعلنت بشكل خاص حالة الطوارئ كونها الولاية المتضررة الوحيدة من الإعصار الذى سيضرب البلاد اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء وفقًا لما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بعدما اشتدت قوة الإعصار دوريان يوم الجمعة الماضى.



وتعد ولاية فلوريدا أكثر الولايات الأمريكية المطلة على الساحل الشرقي تعرضًا للأعاصير، بسبب امتداد سواحلها من المحيط الأطلنطي شرقا إلى خليج المكسيك غربًا، ونرصد فى التقرير التالى أنواع الأعاصير التى ضربت الولاية خلال السنوات القليلة الماضية.



سبتمبر 2017 اعصار ايرما

تعرضت فوريدا أو كما يطلق عليها البعض ولاية الشمس المشرقة في سبتمبر ٢٠١٧ بإعصار إيرما، الذي وصف بأنه من أكبر الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خلف دمارا كبيرا بالولاية، وانقطع التيار الكهربائي لمدة أيام وأسابيع في بعض المناطق، بجانب سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ويعد شهر ديسمبر نهاية لموسم الأعاصير الأطلنطية ينتهي عادة في ديسمبر، فإن خبراء الطقس أشاروا إلى أن انحرافا هنا أو هناك في الأطلنطي قد ينتج عنه إعصار مفاجئ قد يتكون على شواطئ الولاية المطلة على الأطلنطي، ما يصعب مهمة التنبؤ به.



إعصار مايكل أكتوبر 2018

وفى أكتوبر من العام الماضى ضرب إعصار مايكل ولاية فلوريدا كإعصار من الدرجة الرابعة حيث وصلت سرعة الرياح المصاحبة له 250 كيلومترا في الساعة.

وكانت السلطات الأمريكية حينها حذرت من احتمال تسبب مايكل في ارتفاع مدمر للأمواج وسط توقعات بأن يكون أسوأ عاصفة تشهدها المنطقة في التاريخ.

كما طالبت السلطات حينها مئات الالاف من السكان بالرحيل فورا عن المنطقة لكن الكثيرين منهم لم يكن لديهم الوقت الكافي للامتثال.



اعصار دوريان سبتمبر 2019

واليوم نتوقع وصول إعصار دوريان لضرب فلوريدا مرة أخرى، بعدما وصل دوريان إلى اليابسة في جزر الباهاماس في الوقت الحالي، والذي تزداد شدته بعد أن بلغت الفئة الرابعة على مقياس سافير سمبسون الذي يضم خمس فئات.



وذكرت قناة سي إن إن الأمريكية، أن إعصار دوريان أحد الأعاصير القوية التي تضرب الجزر منذ أعوام، وأشد من أي عواصف شهدتها أي منطقة على كوكب الأرض خلال العام الجاري.

وتشهد جزر الباهاماس في الوقت الحالي هبوب رياح وهطول أمطار إثر الإعصار الذي سيزداد سوءا، وسيتجه نحو فلوريدا الأمريكية ليجتاح طول الساحل الواقع جنوبي شرق الولايات المتحدة.