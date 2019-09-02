"سقوط ملاك" يحتفظ بالصدارة فى إيرادات السينما الأميركية

احتفظ فيلم الإثارة والحركة "سقوط ملاك" (إينجيل هاز فولن) بالمركز الأول في إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 11.6 مليون دولار.



والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.



كما احتفظ الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (جود بويز) بالمركز المركز الثاني مسجلا 9.2 مليون دولار.



والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.



وصعد فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الخامس إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار. واحتفظ فيلم الحركة "هوبس أند شاو" بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.



والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش.



وتراجع الفيلم الدرامي "الفائز" (أوفركمر) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 5.7 مليون دولار.



والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي ومن إخراج أليكس كندريك.