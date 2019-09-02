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حوادث

نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" فى المحافظات

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:39 ص
رئيس حزب مستقبل وطن
رئيس حزب مستقبل وطن
مريم جبل
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قامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بإطلاق مبادرة "مرحبا مدرستي" من خلال تنظيم عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق "منشية ناصر، الأزبكية، المرج، السلام، التبين، مصر القديمة".

كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بتوزيع بعض الشنط المدرسية والملابس بالمجان على بعض دور الأيتام بالهرم، وقامت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز شربين في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقام أمين الحزب بمحافظة الغربية بإطلاق قافلة طيبة بيطرية للكشف الطبي على روؤس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بقريتي "سجين_ أميوط" بمركز قطور، فضلا عن قيام قيادات الحزب بتوزيع بعض الشنط المدرسية بالمجان بمركزي "كفر الزيات والسنطة".

كما قام أمين الحزب بمحافظة الشرقية بافتتاح عدة معارض لبيع الملابس والشنط المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق "الموقف الجديد بمدينة الزقازيق وشارع السوق بمدينة صان الحجر وأمام مجمع المدارس بمدينة مشتول السوق وأمام مركز شباب الحسينية وميدان الشيخة حامدة"، في إطار ترسيخ أواصر الصلة بين الحزب وأبناء المحافظة.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة دمياط بتوزيع بعض الملابس المدرسية بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمركز "السرو وكفر البطيخ وفارسكور".

كما قامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة بتنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي والحزبي بمدينه دمنهور، وقامت أمانة الحزب بمحافظة مطروح بإقامة عدة منافذ لبيع اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بالموقف القديم بمدينة رأس براني.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بإقامة عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز "العدوة ومغاغة وبني مزار " فضلا عن إقامة منفذ لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بقرية طندي بمركز مغاغة.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد بالقيام بأعمال رفع الكفاءة وأعمال الصيانة والتجميل بقرية الهنداو بمركز الداخلة، وقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج بإقامة عدة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز "البلينا والعسيرات وطما" ومعارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمركز طهطا.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر بافتتاح معرض لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة بجوار محطة القطار بمدينة الأقصر.

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