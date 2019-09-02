إصابة ١٢ شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

أصيب ١٢ شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق العطف بمدينة العياط.



تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال ونقل المصابين.



ومن المصابين في الحادث: محمد قاسم، وأحمد على، وأحمد خضير، وإسلام إبراهيم، وصابر أمام عبد العزيز، مي حمادة، جميعهم مصابون بكدمات وكسور وحالة خطيرة بالعناية المركزة.



وكشفت التحريات الأولية التي أجريت أن الحادث بسبب انفجار إطار السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها.



تم رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفى.