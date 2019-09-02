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اقتصاد

تراجع أسعار النفط فى بداية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الصباحية الإثنين، نحو 43 سنتًا أو 1%، عن تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت فى بداية جلسة التداول 58.82 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، نحو 35 سنت لتسجل 54.75 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نشر الجمعة الماضية، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع لثاني شهر على التوالي في يونيو الماضى مع انخفاضه 33 ألف برميل يوميًا إلى 12.08 مليون برميل يوميًا.

وهبطت أسعار النفط حوالي 20% منذ أن سجلت أعلى مستوى لها للعام 2019 في أبريل، فيما يرجع جزئيًا إلى مخاوف بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضررًا بالإقتصاد العالمي وتضعف الطلب على النفط.

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