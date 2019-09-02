"الوورد واستخداماتهُ وفوائدهُ" محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس، محاضرة بعنوان "برنامج الوورد وإستخداماتهُ وفوائدهُ" حاضرتها شيماء عبد الحكيم مدربة النادي، التي تحدثت عنه بأنه أحد البرامج الموفرة ضمن حزمة أوفيس، مخصص لمعالجة الكلمات بحيث يتيح إدخال الكلمات بصيغة إلكترونية على وثائق إفتراضية ومن ثم معالجتها وإخراجها بالشكل المطلوب حسب حاجة المستخدم، وبحيث يمكن طباعتها على شرائح ورقية أو إبقائها على صيغتها الإلكترونية.



وأضافت أنه يعتبر، من أهم البرامج التي أنتجتها شركة مايكروسوفت الأمريكية لمعالجة النصوص، وكان أول إصدار منه في العام 1983 م تحت مسمى Multe-Tool Word وكان هذا البرنامج مخصص لنظام التشغيل زينيكس وهو أحد إصدارات يونكس المرخصة من قبل معامل الهواتف إيه تي آند تي والذي كانت تبيعه وتروجه من قبل شركة مايكروسوفت قبل إصدار أنظمتها الأخرى الشهيرة للحواسب الشخصية.



ومن خصائص الوورد مثلا كتابة النصوص بلغات متعددة "العربية والأجنبية"، إعداد صفحة الكتابة مثل: ضبط الهوامش واتجاه الورقة وحجم الورق وخيارات الطباعة وعمل صفحات متعددة وهوامش معكوسة، تنفيذ نمط أو تنسيق علي المستند مثل: محاذاة نص، حجم الخط، نوع الخط، لون النص، لون خلفية وغيرها، إدراج صور، أشكال تلقائية، تخطيط بياني، تخطيط هيكلي، نص مرسوم وغيرها، إنشاء جداول وتنسيقها وعمل فرز علي البيانات واستخدام بعض صيغ المعادلات والدوال داخل هذه الجداول، البحث والاستبدال لبعض النصوص داخل المستند بلغات مختلفة.