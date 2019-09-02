حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وحققت النيابة مع المتهم مساء أمس، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة له وأمرت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.



يذكر أن المتهم حسام عادل ألقي القبض عليه بعد عدة أيام من وقوع الحادث، وأفادت التحقيقات بأنه التقى أسرة منفذ الحادث ودبَّر لهم لقاء معه في اليوم السابق لوقوع الحادث أمام حديقة الأزهر.



وكانت قوات الأمن حددت هوية منفذ الحادث من قبل، وأعلنت أن السيارة المستخدمة في الحادث مسروقة منذ عدة أشهر، كما أن مواجهات وقعت بين عناصر الخلية التي خططت لارتكاب الحادث وبين قوات الأمن أثناء مداهمة مكان اختبائهم في محافظة الفيوم ومناطق أخرى، ولقي عدد منهم مصرعه نتيجة تبادل إطلاق النار، بينهم شقيق منفذ الحادث.