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عالم

نتنياهو يتطلع لتعزيز التنسيق الأمنى مع إثيوبيا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مع نظيره الأثيوبي آبي أحمد إلى تعزيز التعاون الأمني مع إثيوبيا.

وقال نتنياهو: "نعتقد أن بإمكاننا تقديم بعض الخبرة التي اكتسبناها للدفاع عن أنفسنا".

وأشاد نتنياهو برئيس وزراء هذا البلد في القرن الإفريقي باعتباره "أحد أهم القادة وأكثرهم تأثيرا في إفريقيا".

وفي إسرائيل 140 ألف شخص من أصل إثيوبي، بينهم 50 ألفا ولدوا في إسرائيل.

وقال نتنياهو الأحد، إن هؤلاء المواطنين "يأتون بثقافة وفخر أثيوبيا إلى إسرائيل، تماما كما يحافظون على ثقافة الشعب اليهودي وفخره في إثيوبيا".

ويشكو أبناء الجالية باستمرار من العنصرية تجاههم، ويقولون إنهم ضحية للتمييز من قبل مؤسسات إنفاذ القانون.

وأثار مقتل شاب إثيوبي على يد ضابط شرطة إسرائيلي خارج الخدمة في يونيو الماضي موجة من الاحتجاجات في البلاد.

وبحسب بيان نتنياهو، فإن أعضاء بارزين في الجالية قد دعوا للقاء آبي أحمد، بينهم والدة الإسرائيلي من أصل أثيوبي أفيرا منغيستو الذي يعتقد أنه محتجز لدى حماس منذ خمس سنوات.

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