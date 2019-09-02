التحقيق مع عاطل ضبط بحوزته سلاح نارى فى حدائق القبة

تباشر نيابة حدائق القبة الجزئية، التحقيق مع عاطل ضبط بحوزته فرد خرطوش بغرض التشاجر، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



كانت البداية أثناء خروج قوة أمنية، تابعة لقسم شرطة حدائق القبة، لتفقد الحالة الأمنية بالشارع واشتبه رجال المباحث في عاطل، يدعى "س،ع" 33 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش 12 ملي و4 طلقات من نفس العيار.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته السلاح الناري بغرض التشاجر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.