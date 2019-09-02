تعرف على صفات مواليد شهر سبتمبر حسب أبراجهم الفلكية

أكدت خبيرة الأبراج الفلكية وعالمة الفلك منى أحمد، أن لكل برج فلكي من الأبراج له سمات شخصية وطباع خاصة، كاشفة عن صفات مواليد أبراج شهر سبتمبر، على النحو التالي:



برج العذراء

من يوم 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ويعرف مواليد هذا البرج بذكائهم وحنكتهم ولطفهم وحبهم لتكوين الصداقات ومساعدة الآخرين دون انتظار المقابل، ولديهم القدرة على التفكير بشكل موضوعي وناضج، لا يفشون أسرارهم بسهولة، يتقنون التخطيط لحياتهم ومستقبلهم على كافة المستويات، يحبون تجربة الأشياء الجديدة ويكرهون الروتين.



برج الميزان

من يوم 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر، ويعرف مواليد برج الميزان بأنهم أشخاص متزنة، وراقيين في التعامل مع الآخرين، يترددون كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار، يحب النظام والترتيب، لهم سحرهم الخاص، يتميزون بالدبلوماسية التي تجعلهم محبوبيين وناجحيين في عملهم، أصحاب شخصية طيبة، يحبون مساعدة الآخرين ونصحهم، ومتقلبين المزاج.