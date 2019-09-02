اليوم.. الحكم على ١٠ متهمين فى أحداث عنف دير مواس

تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، حكمها على 10 متهمين متورطين في أحداث عنف وقعت بمركزي سمالوط وديرمواس في محافظة المينا.



وكانت قد عاقبت المحكمة المتهمون، منتصف مايو الماضي، بالسجن ما بين 7 و15 عاما، وتُعاد إجراءات محاكمتهم بتهم "الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة".