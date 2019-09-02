"الاتصالات": تميز واضح لـ"أورانج" فى سرعة تنزيل وتحميل البيانات

تفوقت شركة "أورنج مصر" المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على جميع شبكات المحمول في مصر من حيث سرعة تنزيل وتحميل البيانات، وفقًا لما أكده الجهاز القومي للاتصالات، في تقرير رسمي هو الأول من نوعه عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من شركات المحمول.



وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن القياسات التي نفذها المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع له، أظهرت تميزًا واضحًا لشركة أورانج مقارنة ببقية الشركات في سرعة تنزيل وتحميل البيانات.



وتعد سرعة نقل البيانات هي السمة الأهم في قطاع الاتصالات، حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات على الإنترنت.



وقام الجهاز القومي للاتصالات بإجراء ما يزيد عن ٥١ ألف اختبار لخدمات الصوت لشركة أورنج، فيما تجاوزت عدد اختبارات خدمات الداتا (نقل البيانات) نحو ٢.٧ مليون اختبار، وحققت خلالهم أورنج نتائج متميزة.



وتصدرت أورنج شركات الاتصالات في مصر بعد اختبارات جودة قام بها المركز في يوليو الماضي، وشملت 23 ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر، مقسمة إلى نحو 110 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريق ومحور ومركز لتجمعات المواطنين،

وتتم القياسات لخدمات البيانات عبر إجراء عشرات الآلاف من الاختبارات.



وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعاقد مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية، والتي تعد من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة.



ويأتي تصدر "أورنج مصر" متوافقًا مع جهودها المتواصلة في تطوير وتعزيز جودة وكفاءة خدمات شبكاتها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، واستثمار مبالغ ضخمة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وشبكات التغطية لتحقيق أفضل تجربة اتصال هاتفي وإنترنت للمستخدمين.



وتمتلك أورنج سنوات خبرة طويلة في السوق المصرية عالية التنافسية، مدعومة بخبرات عالمية من خلال عملها في عدة أسواق حول العالم، وقد استفادت من هذه الخبرات لتعزيز خدمات اتصالات الموبايل وخدمات إنترنت المحمول.