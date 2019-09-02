حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 2 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تكون هذا اليوم واثقا بنفسك ومنفتحًا على كل الآفاق، وقادرًا على إدارة الآخرين بحكمة، وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية.

عاطفيًا: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائيًا، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.

صحيًا: تمضي وقتًا طويلًا جالسًا وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.