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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 2 سبتمبر 2019

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:02 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: من الممكن أن تأخذك الاتصالات إلى بلدان غريبة والعمل فيها أو البدء من جديد، ما هو أكيد هو العمل الكثير والجهود المضاعفة التي تبذلها بدون التفكير بالراحة والاستجمام.
عاطفيًا: الغيوم السود التي كانت تحجب السعادة والانسجام عن حياتك العاطفية، فتحرز تقدمًا مهمًا وتنطلق في فضاء واسع من الانشراح والمشاعر الجياشة.
صحيًا: تمر بظرف صحي ضاغط يتطلب منك التخفيف من الجهد المتواصل، وباستطاعتك اجتياز العقبات كي تتمكن من التغلب على المعاكسات وتخفيض حدة الضغوط.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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