حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 2 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: معاملات إدارية وملفات قانونية تطلب وعيًا وجهوزية تامة لأي حدث طارئ، كن دبلوماسيًا لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة واطلب الاستشارة القانونية.

عاطفيًا: تفرح بلقاء جماعي أو بمناسبة أو ببعض الأصدقاء، تبدو كثير اللياقة وتمارس نجومية وتستقطب تأييدًا وتبدو شديد الجاذبية.

صحيًا: إعتن جديًا بلياقتك واتّبع علاجًا وقائيًا من الفيتامينات والمقويّات كي تبقى بحالة جسدية وفكرية ممتازة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.