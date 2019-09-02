حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 2 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: اطلب نصيحة الاختصاصيين، وكن عمليًا في مقاربتك الأمور، حذار تحدي القدر، وانتبه إلى تعاملك مع الآخرين واعتمد الشفافية أسلوبًا.

عاطفيًا: إذا شعرت بالرغبة في السفر، وهي رغبة تتجدد كل مرّة في شهر أيلول، فاذهب من دون تردد أو تحفظ، تنتظرك في الخارج لقاءات واعدة وسعيدة.

صحيًا: تحرص جيدًا على تجنّب الإصابة بأي مرض وتستشير الطبيب الخاص بك في الأمور الصحية التي تقلق بالك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.