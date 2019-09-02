حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 2 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: يكون النجاح عنوانك، فتقلب الأمور لمصلحتك وتلمس التراب فيتحول ذهبًا، كما يقال، إنه يوم مهم من المفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.

عاطفيًا: تلاحظ بعض التشويش في الأجواء العاطفية ما يؤدي الى الابتعاد عن الشريك، وربما تشعر أن جهودك تضيع بلا فائدة، وأن المساعي التي تقوم بها تذهب سدى.

صحيًا: تمر بتجربة تختبر فيها متانة أعصابك، ابتعد عن الضغوط والمضايقات، المطلوب منك الحذر والتأني واعتماد الليونة والتروي بعيدًا عن الاستفزازات.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.