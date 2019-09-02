"التموين": سيارات تابعة لمعرض أهلًا بالدراسة بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير سيارات بجميع محافظات الجمهورية تابعة لمعرض "أهلًا بالمدراس" لعرض المنتجات الدراسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بالاتفاق والتعاون مع المحافظين.



وأوضحت وزارة التموين، أن سيارات "أهلًا بالمدارس" سوف تتمركز في أماكن محددة داخل كل محافظة من أجل إيصال المنتجات المخفضة لجميع المواطنين.



جدير بالذكر، أن وزراة التموين والتجاره الداخلية قامت اليوم بافتتاح معرض "أهلًا بالدراسة" بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يتضمن المعرض كافة المستلزمات والشنط المدرسية، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد حسنين رئيس شركة القابضة للصناعات الغذائية، ونفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.