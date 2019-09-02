حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 2 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تترك أثرًا جيدًا في الأذهان لقدراتك الممتازة على التواصل، ويسمح لك هذا اليوم باقتحام مجال جديد ربما من خلال رغبة أحد الأشخاص.

عاطفيًا: تكون الرومانسية في أوجها، ويمكن أن تؤدي امرأة دورًا في خياراتك، وتتعزز شعبيتك ويستجيب الآخرون لرغباتك بكل طيبة خاطر.

صحيًا: أنت بصحة جيدة وتواظب على التمارين الرياضية الخاصة بك، وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا بامتياز.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.