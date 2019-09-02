الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 2 سبتمبر 2019

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:27 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: لا تتقاعس ولا تتهرب من المسؤوليات، بل اسع إلى الانسجام والتوافق متجنبًا التقلبات في المصالح والسمعة، إن الدرب صعبة ومعقّدة جدًا.
عاطفيًا: تكثر الفضائح وتنتشر الإشاعات المغرضة، وتظهر الأزمات باستمرار تقريبًا، الجو متوتّر جدًا ويتطلّب منك هدوءًا تامًا لاستيعاب مختلف التطوّرات ووضع حدٍّ لها.
صحيًا: حالتك الصحية على ما يرام ولا تشكو من آلام أصابتك في الآونة الأخيرة، قد تحتاج إلى تنظيم الوجبات لئلا تكتسب وزنًا زائدًا.

الثور
مهنيًا: تترك أثرًا جيدًا في الأذهان لقدراتك الممتازة على التواصل، ويسمح لك هذا اليوم باقتحام مجال جديد ربما من خلال رغبة أحد الأشخاص.
عاطفيًا: تكون الرومانسية في أوجها، ويمكن أن تؤدي امرأة دورًا في خياراتك، وتتعزز شعبيتك ويستجيب الآخرون لرغباتك بكل طيبة خاطر.
صحيًا: أنت بصحة جيدة وتواظب على التمارين الرياضية الخاصة بك، وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا بامتياز.

الجوزاء
مهنيًا: يكون النجاح عنوانك، فتقلب الأمور لمصلحتك وتلمس التراب فيتحول ذهبًا، كما يقال، إنه يوم مهم من المفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.
عاطفيًا: تلاحظ بعض التشويش في الأجواء العاطفية ما يؤدي الى الابتعاد عن الشريك، وربما تشعر أن جهودك تضيع بلا فائدة، وأن المساعي التي تقوم بها تذهب سدى.
صحيًا: تمر بتجربة تختبر فيها متانة اعصابك، ابتعد عن الضغوط والمضايقات، المطلوب منك الحذر والتأني واعتماد الليونة والتروي بعيدًا عن الاستفزازات.

السرطان
مهنيًا: اطلب نصيحة الاختصاصيين، وكن عمليًا في مقاربتك الأمور، حذار تحدي القدر، وانتبه إلى تعاملك مع الآخرين واعتمد الشفافية أسلوبًا.
عاطفيًا: إذا شعرت بالرغبة في السفر، وهي رغبة تتجدد كل مرّة في شهر أيلول، فاذهب من دون تردد أو تحفظ، تنتظرك في الخارج لقاءات واعدة وسعيدة.
صحيًا: تحرص جيدًا على تجنّب الإصابة بأي مرض وتستشير الطبيب الخاص بك في الأمور الصحية التي تقلق بالك.

الأسد
مهنيًا: معاملات إدارية وملفات قانونية تطلب وعيًا وجهوزية تامة لأي حدث طارئ، كن دبلوماسيًا لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة واطلب الاستشارة القانونية.
عاطفيًا: تفرح بلقاء جماعي أو بمناسبة أو ببعض الأصدقاء، تبدو كثير اللياقة وتمارس نجومية وتستقطب تأييدًا وتبدو شديد الجاذبية.
صحيًا: إعتن جديًا بلياقتك واتّبع علاجًا وقائيًا من الفيتامينات والمقويّات كي تبقى بحالة جسدية وفكرية ممتازة.

العذراء
مهنيًا: من الممكن أن تأخذك الاتصالات إلى بلدان غريبة والعمل فيها أو البدء من جديد، ما هو أكيد هو العمل الكثير والجهود المضاعفة التي تبذلها بدون التفكير بالراحة والاستجمام.
عاطفيًا: الغيوم السود التي كانت تحجب السعادة والانسجام عن حياتك العاطفية، فتحرز تقدمًا مهمًا وتنطلق في فضاء واسع من الانشراح والمشاعر الجياشة.
صحيًا: تمر بظرف صحي ضاغط يتطلب منك التخفيف من الجهد المتواصل، وباستطاعتك اجتياز العقبات كي تتمكن من التغلب على المعاكسات وتخفيض حدة الضغوط.

الميزان
مهنيًا: تؤدي الشراكة دورًا في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمرًا وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أوالاطراف الفاعلة.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس دعمًا ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.
صحيًا: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة، فتعلم كيف توظف وقتك بشكل يتلاءم مع متطلباتك إن كنت لا تريد أن ترهق نفسك بسرعة.

العقرب
مهنيًا: لا تلم أحدًا ولا تتذمر، إحذر الارتباك بسبب ظروف طارئة، قد تنقلب بعض الأوضاع، أو تضطر إلى مواجهة حالة جديدة، وتحاش التصرّفات الانفعالية.
عاطفيًا: تراوح مكانك على الصعيد العاطفي وتسيطر عليك الأفكار السود ويخيم التشاؤم، إياك والمجازفة فانت تفتقد كليًا الطاقة.
صحيًا: تجد نفسك منزعجًا ولا تشعر بالراحة المعهودة، ويمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

القوس
مهنيًا: تكون هذا اليوم واثقا بنفسك ومنفتحًا على كل الآفاق، وقادرًا على إدارة الآخرين بحكمة، وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية.
عاطفيًا: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائيًا، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.
صحيًا: تمضي وقتًا طويلًا جالسًا وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.

الجدي
مهنيًا: كن مستبقًا لبعض الأمور التي يمكن أن تؤذيك جسديًا ومعنويًا، الوقاية أفضل من العلاج، هكذا تتجنب أي سلبية طوال هذا اليوم.
عاطفيًا: تتحسن حياتك العاطفية وتفرح لاجتماع قريب، باستطاعتك ترك انطباعات إيجابية والحصول على ما تريد من الشريك.
صحيًا: يراوح وضعك الصحي بين الجيد والمتذبذب، تبعًا للظروف التي تمر بها والمسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقك.

الدلو
مهنيًا: تسعى إلى التقدم والترقي في العمل، وتقوم بكل الخطوات اللازمة لبلوغ الأفضل ما يجعل مستقبلك خاليًا من المخاطر.
عاطفيًا: يبدو هذا اليوم مصيريًا في حياة بعض مواليد الدلو، الذين يتمتعون بجاذبية قصوى وبحب للحياة ومشاعر متدفقة ومتطرفة في بعض الأحيان.
صحيًا: أضف المتعة إلى الرياضة، ويكون ذلك بممارسة التمارين التي تشعرك بالاستمتاع أثناء القيام بها، كالمشي منفردًا أو مع الأصدقاء.

الحوت
مهنيًا: تتحسن نظرتك إلى الحياة، وقد تفرح بممارسة مهنة تعجبك، حاول ترتيب الأجواء وحصّن دفاعاتك النفسية.
عاطفيًا: أمامك فرصة ثانية لكي تعود عن قرار أخطأت باتخاذه، أو لكي تبني السلام مع الزوج أو الحبيب، أو من أجل استعادة حبيب رحل أو إعادة التوازن إلى علاقة كانت مهددة.
صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرًا، همومك الفكرية تؤثر سلبًا في قوة عطائك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

منذ حوالي 11 ساعة

مناظرة النيابة في قتل أمين شرطة الزمالك: 8 طعنات أسفرت عن الوفاة

منذ حوالي 18 ساعة

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

منذ ثلث ساعة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 2 سبتمبر 2019

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

دراسة: خطة طريق الحرير الصينية تحتاج ضمانات للاستثمار النظيف

الألعاب النارية تقتل مغنية راب على المسرح

باحث صينى: تكنولوجيا جديدة لتحسين فعالية أدوية السرطان

عرض "الراقصة الصينية" فى قصر ماريون بسياتل الأمريكية

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

صفحتنا ع الفيس بوك