حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 2 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: لا تتقاعس ولا تتهرب من المسؤوليات، بل اسع إلى الانسجام والتوافق متجنبًا التقلبات في المصالح والسمعة، إن الدرب صعبة ومعقّدة جدًا.

عاطفيًا: تكثر الفضائح وتنتشر الإشاعات المغرضة، وتظهر الأزمات باستمرار تقريبًا، الجو متوتّر جدًا ويتطلّب منك هدوءًا تامًا لاستيعاب مختلف التطوّرات ووضع حدٍّ لها.

صحيًا: حالتك الصحية على ما يرام ولا تشكو من آلام أصابتك في الآونة الأخيرة، قد تحتاج إلى تنظيم الوجبات لئلا تكتسب وزنًا زائدًا.



الثور

مهنيًا: تترك أثرًا جيدًا في الأذهان لقدراتك الممتازة على التواصل، ويسمح لك هذا اليوم باقتحام مجال جديد ربما من خلال رغبة أحد الأشخاص.

عاطفيًا: تكون الرومانسية في أوجها، ويمكن أن تؤدي امرأة دورًا في خياراتك، وتتعزز شعبيتك ويستجيب الآخرون لرغباتك بكل طيبة خاطر.

صحيًا: أنت بصحة جيدة وتواظب على التمارين الرياضية الخاصة بك، وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا بامتياز.



الجوزاء

مهنيًا: يكون النجاح عنوانك، فتقلب الأمور لمصلحتك وتلمس التراب فيتحول ذهبًا، كما يقال، إنه يوم مهم من المفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.

عاطفيًا: تلاحظ بعض التشويش في الأجواء العاطفية ما يؤدي الى الابتعاد عن الشريك، وربما تشعر أن جهودك تضيع بلا فائدة، وأن المساعي التي تقوم بها تذهب سدى.

صحيًا: تمر بتجربة تختبر فيها متانة اعصابك، ابتعد عن الضغوط والمضايقات، المطلوب منك الحذر والتأني واعتماد الليونة والتروي بعيدًا عن الاستفزازات.



السرطان

مهنيًا: اطلب نصيحة الاختصاصيين، وكن عمليًا في مقاربتك الأمور، حذار تحدي القدر، وانتبه إلى تعاملك مع الآخرين واعتمد الشفافية أسلوبًا.

عاطفيًا: إذا شعرت بالرغبة في السفر، وهي رغبة تتجدد كل مرّة في شهر أيلول، فاذهب من دون تردد أو تحفظ، تنتظرك في الخارج لقاءات واعدة وسعيدة.

صحيًا: تحرص جيدًا على تجنّب الإصابة بأي مرض وتستشير الطبيب الخاص بك في الأمور الصحية التي تقلق بالك.



الأسد

مهنيًا: معاملات إدارية وملفات قانونية تطلب وعيًا وجهوزية تامة لأي حدث طارئ، كن دبلوماسيًا لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة واطلب الاستشارة القانونية.

عاطفيًا: تفرح بلقاء جماعي أو بمناسبة أو ببعض الأصدقاء، تبدو كثير اللياقة وتمارس نجومية وتستقطب تأييدًا وتبدو شديد الجاذبية.

صحيًا: إعتن جديًا بلياقتك واتّبع علاجًا وقائيًا من الفيتامينات والمقويّات كي تبقى بحالة جسدية وفكرية ممتازة.



العذراء

مهنيًا: من الممكن أن تأخذك الاتصالات إلى بلدان غريبة والعمل فيها أو البدء من جديد، ما هو أكيد هو العمل الكثير والجهود المضاعفة التي تبذلها بدون التفكير بالراحة والاستجمام.

عاطفيًا: الغيوم السود التي كانت تحجب السعادة والانسجام عن حياتك العاطفية، فتحرز تقدمًا مهمًا وتنطلق في فضاء واسع من الانشراح والمشاعر الجياشة.

صحيًا: تمر بظرف صحي ضاغط يتطلب منك التخفيف من الجهد المتواصل، وباستطاعتك اجتياز العقبات كي تتمكن من التغلب على المعاكسات وتخفيض حدة الضغوط.



الميزان

مهنيًا: تؤدي الشراكة دورًا في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمرًا وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أوالاطراف الفاعلة.

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس دعمًا ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.

صحيًا: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة، فتعلم كيف توظف وقتك بشكل يتلاءم مع متطلباتك إن كنت لا تريد أن ترهق نفسك بسرعة.



العقرب

مهنيًا: لا تلم أحدًا ولا تتذمر، إحذر الارتباك بسبب ظروف طارئة، قد تنقلب بعض الأوضاع، أو تضطر إلى مواجهة حالة جديدة، وتحاش التصرّفات الانفعالية.

عاطفيًا: تراوح مكانك على الصعيد العاطفي وتسيطر عليك الأفكار السود ويخيم التشاؤم، إياك والمجازفة فانت تفتقد كليًا الطاقة.

صحيًا: تجد نفسك منزعجًا ولا تشعر بالراحة المعهودة، ويمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.



القوس

مهنيًا: تكون هذا اليوم واثقا بنفسك ومنفتحًا على كل الآفاق، وقادرًا على إدارة الآخرين بحكمة، وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية.

عاطفيًا: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائيًا، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.

صحيًا: تمضي وقتًا طويلًا جالسًا وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.



الجدي

مهنيًا: كن مستبقًا لبعض الأمور التي يمكن أن تؤذيك جسديًا ومعنويًا، الوقاية أفضل من العلاج، هكذا تتجنب أي سلبية طوال هذا اليوم.

عاطفيًا: تتحسن حياتك العاطفية وتفرح لاجتماع قريب، باستطاعتك ترك انطباعات إيجابية والحصول على ما تريد من الشريك.

صحيًا: يراوح وضعك الصحي بين الجيد والمتذبذب، تبعًا للظروف التي تمر بها والمسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقك.



الدلو

مهنيًا: تسعى إلى التقدم والترقي في العمل، وتقوم بكل الخطوات اللازمة لبلوغ الأفضل ما يجعل مستقبلك خاليًا من المخاطر.

عاطفيًا: يبدو هذا اليوم مصيريًا في حياة بعض مواليد الدلو، الذين يتمتعون بجاذبية قصوى وبحب للحياة ومشاعر متدفقة ومتطرفة في بعض الأحيان.

صحيًا: أضف المتعة إلى الرياضة، ويكون ذلك بممارسة التمارين التي تشعرك بالاستمتاع أثناء القيام بها، كالمشي منفردًا أو مع الأصدقاء.



الحوت

مهنيًا: تتحسن نظرتك إلى الحياة، وقد تفرح بممارسة مهنة تعجبك، حاول ترتيب الأجواء وحصّن دفاعاتك النفسية.

عاطفيًا: أمامك فرصة ثانية لكي تعود عن قرار أخطأت باتخاذه، أو لكي تبني السلام مع الزوج أو الحبيب، أو من أجل استعادة حبيب رحل أو إعادة التوازن إلى علاقة كانت مهددة.

صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرًا، همومك الفكرية تؤثر سلبًا في قوة عطائك.