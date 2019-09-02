الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

رياضة

باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس إشبيلية على سبيل الإعارة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:47 ص
الحارس الإسباني
الحارس الإسباني سيرجيو ريكو
طباعة
أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد، التعاقد مع الحارس الإسباني سيرجيو ريكو على سبيل الإعارة من اشبيلية.

وسيكون هذا الموسم الثاني للحارس البالغ عمره 26 عاما بعيدا عن اشبيلية، حيث قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فولهام الإنجليزي حيث كان الحارس الأساسي للفريق.

وخاض ريكو 29 مباراة في الدوري الممتاز لكنه لم يمنع الفريق اللندني من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وسيقاتل ريكو مع ألفونس أريولا والحارس الشاب البالغ عمره 19 مارتسين بولكا لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.

وقال باريس سان جيرمان إن ريكو أصبح تاسع لاعب إسباني يلعب للفريق وأول حارس مرمى.

وخاض ريكو مباراة واحدة مع المنتخب الإسباني خلال الفوز 6-1 وديا على كوريا الجنوبية في 2016.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من نصف ساعة

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

منذ يوم

"التربية والتعليم": أى كلام عن تأجيل الدراسة غرضه البلبلة

منذ حوالي 4 ساعات

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

منذ حوالي 7 ساعات

فى غياب الشخصيات العامة.. "نظيف" يشيع جثمان والدته (فيديو)

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

منظمة بريطانية تمنح "وسام الاستحقاق" لكلب أنقذ أوباما

جوني ديب يواجه اتهامات بالعنصرية بعد إعلان عطر

تحفة لإمبراطور الصين بجنيه إسترليني

حكم صيام "تاسوعاء وعاشوراء"

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "محفوظ بختم النسر"

الثلاثاء.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

رائد «أدب الأطفال»: تركت عملي بالقضاء واخترت الكتابة.. وليس مطلوبًَا أن يصبح جميع أفراد المجتمع قراء

فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجرى الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك