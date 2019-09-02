باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس إشبيلية على سبيل الإعارة

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد، التعاقد مع الحارس الإسباني سيرجيو ريكو على سبيل الإعارة من اشبيلية.



وسيكون هذا الموسم الثاني للحارس البالغ عمره 26 عاما بعيدا عن اشبيلية، حيث قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فولهام الإنجليزي حيث كان الحارس الأساسي للفريق.



وخاض ريكو 29 مباراة في الدوري الممتاز لكنه لم يمنع الفريق اللندني من الهبوط إلى الدرجة الثانية.



وسيقاتل ريكو مع ألفونس أريولا والحارس الشاب البالغ عمره 19 مارتسين بولكا لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.



وقال باريس سان جيرمان إن ريكو أصبح تاسع لاعب إسباني يلعب للفريق وأول حارس مرمى.



وخاض ريكو مباراة واحدة مع المنتخب الإسباني خلال الفوز 6-1 وديا على كوريا الجنوبية في 2016.