وزير الخارجية: مصر تعزز انتماءها لإفريقيا وتعبر عن طموحات القارة

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة ولقاءاته، مع الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية، والإمبراطور الياباني، وأمير الكويت.



وأكد وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلقاء الرئيس السيسي، وتناولا القضايا الإقليمية الملتهبة، وعلى رأسها، ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.



وأشار "شكري"، إلى أن اليابان مهتمة بتدعيم علاقاتها مع إفريقيا، وزيارة السيسي إلى اليابان، جاءت بعد تواصل من اليابان على مدار السنة للتحضير للمؤتمر، لافتًا إلى أن الشركات اليابانية مساهمة في كثير من المشروعات المصرية، وهو أمر يعزز العلاقات.



وأضاف "شكري"، أن الدول تتكالب على الاستفادة من إمكانيات قارة إفريقيا، ومصر لديها قدرة على التعبير عن الطموحات الإفريقية، فضلًا عن أن انتماءها لإفريقيا يتعزز كل مدى.



وعن العلاقات المصرية الكويتية، قال شكري، إن الاستثمارات الكويتية لها أهميتها، والعلاقة المصرية والكويتية لها خصوصية، ويوجد شعور حقيقي بالتضامن والإخاء، وكان هناك شفافية خلال لقاء الرئيس السيسي والأمير صباح الأحمد في استعراض التحديات التي تواجه المنطقة، وهناك توافق حول التحديات التي تواجه المنطقة والأسلوب الأمثل لمواجهتها.