"الحلم الإفريقى" تنظم ندوة حول نبذ العنف فى الدول الإفريقية (صور)

نظمت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، مساء اليوم، ندوة حول التسامح في إفريقيا ونبذ العنف، بحضور رؤساء الجاليات الإفريقية في مصر، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.



وقالت سالي عاطف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، إن المؤسسة تعمل على دعم ملف التسامح ونبذ العنف في الدول الإفريقية من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من رؤساء الجاليات الإفريقية في مصر، للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.



وحضر الندوة التي كانت على متن باخرة نيلية رجل الأعمال سعد القاضي وآخرون، وعدد من رؤساء الجاليات الإفريقية في مصر، على رأسهم رؤساء جاليات تشاد ونيجيريا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، والذي تم اصطحباهم في رحلة نيلية.



وأكدت سالي عاطف، أن مؤسسة الحلم الإفريقي على قرب من الجاليات الإفريقية، وتعمل بالتعاون مع رؤساء الجاليات على تقديم خدمات للجاليات، موضحة ضرورة تكاتف المجتمع المدني والحكومة مع قطاع الاستثمار لدعم التعاون بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، والذي يبدأ بالتقارب في وجهات النظر.