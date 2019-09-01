الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

تقارير ومتابعات

"الحلم الإفريقى" تنظم ندوة حول نبذ العنف فى الدول الإفريقية (صور)

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:48 م
جريدة الدستور
إسلام أبو المجد
طباعة
نظمت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، مساء اليوم، ندوة حول التسامح في إفريقيا ونبذ العنف، بحضور رؤساء الجاليات الإفريقية في مصر، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وقالت سالي عاطف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، إن المؤسسة تعمل على دعم ملف التسامح ونبذ العنف في الدول الإفريقية من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من رؤساء الجاليات الإفريقية في مصر، للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وحضر الندوة التي كانت على متن باخرة نيلية رجل الأعمال سعد القاضي وآخرون، وعدد من رؤساء الجاليات الإفريقية في مصر، على رأسهم رؤساء جاليات تشاد ونيجيريا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، والذي تم اصطحباهم في رحلة نيلية.

وأكدت سالي عاطف، أن مؤسسة الحلم الإفريقي على قرب من الجاليات الإفريقية، وتعمل بالتعاون مع رؤساء الجاليات على تقديم خدمات للجاليات، موضحة ضرورة تكاتف المجتمع المدني والحكومة مع قطاع الاستثمار لدعم التعاون بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، والذي يبدأ بالتقارب في وجهات النظر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

منذ أقل من نصف ساعة

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

منذ حوالي 7 ساعات

فى غياب الشخصيات العامة.. "نظيف" يشيع جثمان والدته (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

إعدام مدرس ذبح زوجته ظنًا أنها "حامل" فى قنا

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

منظمة بريطانية تمنح "وسام الاستحقاق" لكلب أنقذ أوباما

جوني ديب يواجه اتهامات بالعنصرية بعد إعلان عطر

تحفة لإمبراطور الصين بجنيه إسترليني

حكم صيام "تاسوعاء وعاشوراء"

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "محفوظ بختم النسر"

الثلاثاء.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

رائد «أدب الأطفال»: تركت عملي بالقضاء واخترت الكتابة.. وليس مطلوبًَا أن يصبح جميع أفراد المجتمع قراء

فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجرى الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك