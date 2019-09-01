عرض حقائب اليد فى أول أيام أسبوع الموضة بميلانو (صور)

قدمت العديد من العلامات التجارية لحقائب اليد، مجموعتها الجديدة بأنماط وتصميمات جديدة، في عرض فريد في أول أيام أسبوع الموضة في مدينة "ميلانو"، فركزت أكثر على الجانب الهندسي، مثل حقائب "توت" من العلامة التجارية "بالنسياجا" ذات الحواف المنحنية إلى الحقائب المصغرة من العلامة التجارية "كلوي" المزينة بالشعار، وأظهرت كل علامة تجارية براعتها والحرفية العالية في صناعة هذه القطع الراقية.



وقدمت العلامة التجارية "ديور" نسخ جديدة من حقائب "التوت" المترهلة والمطبعة، كما قدمت العلامة التجارية "فيكتوريا بيكهام" حقائب الـ holdalls الضخمة، وقدم المصممون الجدد نسخهم من حقائب اليد هذا الموسم، وعرض "هيدي سليمان" مجموعته الثانية لـ"سيلين"، وقام بإدخال جمالية قابلة للارتداء في إكسسوارات العلامة الفرنسية، وقدم المصمم العالمي "دانيال لي" مجموعته الأولى للعلامة التجارية الإيطالية الشهيرة "بوتيجا فينيتا"، قطع جديدة، وحقائب يد راقية وجميلة.